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Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 01:06
PUnder написав:
Чуваки дома на краденное покупают по 1.5 млн уе и ничего, выпускают. А обычного чела за 1500грн не уплаты налогов затягают судами и все отберут. Они всегда хотят начать с людей а могли бы начать с себя
Это называется- кормовая цепочка.
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rjkz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 07:35
freeze написав:
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
Конечно, не надо ничего вообще им. Пусть остаются забитым селом без элементарного банкомата в 21 веке и пусть ничего никогда у них не меняется. Так выходит?!
Расчет картой, безнал и прочим шаги для вывода экономики из тени абсолютно правильные. С этим глупо спорить в принципе.Они уже сейчас дают свои плоды.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Сер 05 гру, 2018 08:46
SMOKE написав: freeze написав:
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
Конечно, не надо ничего вообще им. Пусть остаются забитым селом без элементарного банкомата в 21 веке и пусть ничего никогда у них не меняется. Так выходит?!
Расчет картой, безнал и прочим шаги для вывода экономики из тени абсолютно правильные. С этим глупо спорить в принципе.Они уже сейчас дают свои плоды.
Знаю пример, когда в селе, один из предпринимателей, всего лишь открыл филиал новой почты, и понеслась международная торговля. Начали открываться оптовые склады товаров из Китая, колл-центры, интернет-магазины. Село правда с населением 6000 человек.
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safonovstanislav
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