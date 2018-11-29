Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32
Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32
Красивий заголовок " Банківський кризис". Правду написати слабо. Не кризис, а кидалово вкладників та бюджету.
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02
Зрада на сайте НБУ!!!! .Он взломан! Самая стабильная банковская система, главы НБУ получают международные призы. Наклеп!
|