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Україна входить до трійки
країн, де найчастіше...

Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32

Україна входить до трійки країн, де найчастіше...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32

Красивий заголовок " Банківський кризис". Правду написати слабо. Не кризис, а кидалово вкладників та бюджету.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02

Об этом сообщается на сайте НБУ
Зрада на сайте НБУ!!!! .Он взломан! Самая стабильная банковская система, главы НБУ получают международные призы. Наклеп! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:39

Национальный банк отмечает, что провел существенную работу, чтобы преодолеть последствия последнего кризиса. Регулятором был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками и тому подобное.

1. протекционизм
2. коррупция
3. проблемы "судової влади"
4. полное беззаконие, для ограниченного круга лиц.
5. Работа всех структур на вывод капитала.
6. Отсутствие среднего класса и их производственных активов.
7. участие институтов Государственной власти в дестабилизации внутреннего рынка.
8. принудительная ликвидация производственных активов без привлечения к приватизации основного производителя.
.....................................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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