Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32
Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02
Зрада на сайте НБУ!!!! .Он взломан! Самая стабильная банковская система, главы НБУ получают международные призы. Наклеп!
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:39
1. протекционизм
2. коррупция
3. проблемы "судової влади"
4. полное беззаконие, для ограниченного круга лиц.
5. Работа всех структур на вывод капитала.
6. Отсутствие среднего класса и их производственных активов.
7. участие институтов Государственной власти в дестабилизации внутреннего рынка.
8. принудительная ликвидация производственных активов без привлечения к приватизации основного производителя.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:28
А по сути - речь о том, что вопреки всем ожиданиям введение военного положения не сказалось на банковской системе, даже на фоне побежавших в банки за валютой пессимистов. Регулятор стал действительно регулятором а не мафиозной дырой, как было ранее. И регулирует на за счет кредитов, транжиренных на поддержание втупую гривны на межбанке, а с помощью правил и надзора за показателями банков, наказывая нарушителей.
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:37
Не с чем бегать, вот и не побежали
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:31
locustsucol
Ви рахуєте що щось змінилось на краще? Більшість іншої думки. Грабунок людей через тарифи і захмарні зарплати менеджменту комунальних і держпідприємств.Тотальна корупція і зубожіння населення ( Хуєв до уваги не брати, так як висмоктує соки зі всієї території). Масово люди тікають так як не бачать тут для себе і для дітей майбутнього.
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