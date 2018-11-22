RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна входить до трійки
країн, де найчастіше...

Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32

Україна входить до трійки країн, де найчастіше...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02

Об этом сообщается на сайте НБУ
Зрада на сайте НБУ!!!! .Он взломан! Самая стабильная банковская система, главы НБУ получают международные призы. Наклеп! :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 447
З нами з: 01.02.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:39

Национальный банк отмечает, что провел существенную работу, чтобы преодолеть последствия последнего кризиса. Регулятором был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками и тому подобное.

1. протекционизм
2. коррупция
3. проблемы "судової влади"
4. полное беззаконие, для ограниченного круга лиц.
5. Работа всех структур на вывод капитала.
6. Отсутствие среднего класса и их производственных активов.
7. участие институтов Государственной власти в дестабилизации внутреннего рынка.
8. принудительная ликвидация производственных активов без привлечения к приватизации основного производителя.
.....................................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5982
З нами з: 20.09.12
Подякував: 597 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:28

А по сути - речь о том, что вопреки всем ожиданиям введение военного положения не сказалось на банковской системе, даже на фоне побежавших в банки за валютой пессимистов. Регулятор стал действительно регулятором а не мафиозной дырой, как было ранее. И регулирует на за счет кредитов, транжиренных на поддержание втупую гривны на межбанке, а с помощью правил и надзора за показателями банков, наказывая нарушителей.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 27.08.15
Подякував: 599 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:37

  locustsucol написав:А по сути - речь о том, что вопреки всем ожиданиям введение военного положения не сказалось на банковской системе, даже на фоне побежавших в банки за валютой пессимистов.


Не с чем бегать, вот и не побежали
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 254
З нами з: 29.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:45

Украина опять отличилась и попала на первые места.
link654
 
Повідомлень: 622
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:31

locustsucol
Ви рахуєте що щось змінилось на краще? Більшість іншої думки. Грабунок людей через тарифи і захмарні зарплати менеджменту комунальних і держпідприємств.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 109
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:09

Re: Україна входить до трійки країн, де найчастіше...

Будет Юлька - еще будете Пороха вспоминать какой он был хороший.
Juna
 
Повідомлень: 251
З нами з: 27.10.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:17

  Juna написав:Будет Юлька - еще будете Пороха вспоминать какой он был хороший.


Это что, так сейчас агитируют за своего кандидата?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 254
З нами з: 29.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%
R2 » Сер 05 гру, 2018 10:02
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 10:02
p_a_l
ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим...
R2 » Чет 22 лис, 2018 15:42
4 299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 09:42
KULANDALE
Україна стала регіональним лідером за темпами зростання...
R2 » Вів 04 гру, 2018 14:51
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 17:52
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64478)
05.12.2018 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.