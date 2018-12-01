Народний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрував законопроект про призупинення на 90 днів дії раніше ухвалених законів.
Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\": депутати хочуть призупинити дію нових законів.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:35
Розмитнення "єврономерів": депутати хочуть призупинити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\": депутати хочуть призупинити дію нових законів.
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:36
это не желание депутатов, а жалкая попытка одного политического лузера поиметь пиар на протухшей теме
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