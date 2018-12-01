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Розмитнення "єврономерів":
депутати хочуть призупинити...

Розмитнення "єврономерів": депутати хочуть призупинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:35

Розмитнення "єврономерів": депутати хочуть призупинити...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрував законопроект про призупинення на 90 днів дії раніше ухвалених законів.

Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\": депутати хочуть призупинити дію нових законів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:35

Ні, бути нам таки країною третього сорту
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:36

это не желание депутатов, а жалкая попытка одного политического лузера поиметь пиар на протухшей теме
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:42

Дерев'янко вже раз попробував. Його послали.
ricardo
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