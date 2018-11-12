Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на слова очільника відомства Володимира Омеляна.
Дивися повний текст Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49
Росія частково розблокувала українські порти в...
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Дивися повний текст Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян.
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:33
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