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Росія частково розблокувала
українські порти в...

Росія частково розблокувала українські порти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49

Росія частково розблокувала українські порти в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на слова очільника відомства Володимира Омеляна.

Дивися повний текст Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49

так может шторм закончился, не?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:33

  sequence написав:так может шторм закончился, не?

Шторм закончился благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа.
Skypups
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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