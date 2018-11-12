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Росія частково розблокувала українські порти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на слова очільника відомства Володимира Омеляна.
Дивися повний текст Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49
так может шторм закончился, не?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:33
sequence написав:
так может шторм закончился, не?
Шторм закончился благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа.
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