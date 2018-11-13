RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Небанківський фінансовий лізинг
в Україні за 9 міс.-2018...

Небанківський фінансовий лізинг в Україні за 9 міс.-2018...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:50

Небанківський фінансовий лізинг в Україні за 9 міс.-2018...

Пропонуємо до обговорення:
Українські лізингодавці за дев'ять місяців 2018 року уклали нові договори фінансового лізингу на суму 17,7 млрд грн, що на 89,6% вище показника за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Небанківський фінансовий лізинг в Україні за 9 міс.-2018 зріс на 89,6% - Нацкомфінпослуг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:50

Лизинг-поле для коррупционных схем. И это поле выросло
Moimir
 
Повідомлень: 774
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
R2 » Вів 13 лис, 2018 12:58
4 506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 17:41
alex_vakulchick
В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків 1, 2
R2 » Чет 29 лис, 2018 10:10
16 628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 12:55
1z_dnepr
Гройсман: середня зарплата в Україні - понад 9,2 тис. грн.
R2 » Пон 03 гру, 2018 12:52
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 12:52
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (322)
04.12.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.