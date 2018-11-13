|
|
|
Небанківський фінансовий лізинг в Україні за 9 міс.-2018...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Українські лізингодавці за дев'ять місяців 2018 року уклали нові договори фінансового лізингу на суму 17,7 млрд грн, що на 89,6% вище показника за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Небанківський фінансовий лізинг в Україні за 9 міс.-2018 зріс на 89,6% - Нацкомфінпослуг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85952
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:50
Лизинг-поле для коррупционных схем. И это поле выросло
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|