Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Дивися повний текст \"Швидка\" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:42
"Швидка" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Швидка\" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ.
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|