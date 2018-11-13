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"Швидка" в 2019 році
приїжджатиме швидше, - МОЗ

"Швидка" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:42

"Швидка" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Дивися повний текст \"Швидка\" в 2019 році приїжджатиме швидше, - МОЗ.
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