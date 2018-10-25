Про це повідомила ліквідатор НСЗ Океан Ірина Сербін.
Дивися повний текст Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів дешевше за стартову ціну.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:27
Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів дешевше за стартову ціну.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:27
Это они мерседесов хотели накупить на эти деньги??? Завод за 4 мерса - браво!!!
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:34
Распилят на металл и вывезут, как ЛАЗ и многие другие.
Какая по счёту это реформа?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:37
Это тот завод, где 100 + лет назад строили линкоры типа Севастополь (Императрица Мария), а в 80-х советски авианосцы?
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:27
Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".
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