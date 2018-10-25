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Суднобудівний завод у Миколаєві
продали у 10 разів...

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:27

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила ліквідатор НСЗ Океан Ірина Сербін.

Дивися повний текст Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів дешевше за стартову ціну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:27

Это они мерседесов хотели накупить на эти деньги??? Завод за 4 мерса - браво!!!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:34

Распилят на металл и вывезут, как ЛАЗ и многие другие.
Какая по счёту это реформа?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:37

Это тот завод, где 100 + лет назад строили линкоры типа Севастополь (Императрица Мария), а в 80-х советски авианосцы?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:00

Хто купив?Це державна таємниця?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:27

Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:18

  locustsucol написав:Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".

Сделайте опровержение и докажите что это перемога , докажите что продажа завода ниже стоимости металлолома это очередная патужная реформа в развитии экономики страны . У нас тендеры превратились в сьюреализм , где цену не повышают , а понижают . Докажите что заводы вообще не нужны Украине и что миллионы гастеров это и сеть тот золотой потенциал Украины который и развивает ее экономику , держит стабильным курс гривны и кормит огромную армию чиновников в креслах .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:27

Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

  locustsucol написав:Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.

А что не так то? То, что "судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га" - продали по цене нескольких мерсов? Да это не зрада, это перемога...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:30

  locustsucol написав:Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".

Вот смотри на ситуацию.
Спросит тебя когда-то абстрактный внук:
- "Дед, а ты чем раньше занимался"?
- "Да я внучок порохоботом был, всякую чушь писал, в которую сам не верил и за которую мне сейчас стыдно".
Чем не эпилог?
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:37

  locustsucol написав:..Больше сюда нет смысла заходить..
Одобряю. Нечего тут вам делать.
Вместо того, чтобы копнуть и понять, что староновый директор Волошин с Капациной сотоварищи, точнее соплемянники, лихо отжали землю, а при пособничестве Билозир отмазались от всех криминальных проваджень и многомиллионных долгов завода. Такая она новая власть - справедливая и честная.
Что даже на аукционе не могли поставить нижнюю планку цены на отсечение
sequence
 
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