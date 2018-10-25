Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Додано: Вів 04 гру, 2018 13:34

Распилят на металл и вывезут, как ЛАЗ и многие другие.

Какая по счёту это реформа?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин