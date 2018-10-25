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Суднобудівний завод у Миколаєві
продали у 10 разів...

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:00

  locustsucol написав:Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".

От дуже прикольний коментар . Хоч за скількись продали майновий комплекс - величезну теритрію в цікавому місці, яку ніяк і ніхто не хотів спробувати хоч частково запустити в роботу "по спеціальності" . Там напевно дійсно - самого металу на більше грошей ... Хоч в загальному - це не теперішня влада , а будь-яка , що була і є - робила и робить . В процесі ... На фіг нікому не треба щось , що вимагає капіталовкладень і складної роботи . Там же і працювати нікому небось толком ...
Puente
 
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