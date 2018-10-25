Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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locustsucol написав:Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника. Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие. Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".
От дуже прикольний коментар . Хоч за скількись продали майновий комплекс - величезну теритрію в цікавому місці, яку ніяк і ніхто не хотів спробувати хоч частково запустити в роботу "по спеціальності" . Там напевно дійсно - самого металу на більше грошей ... Хоч в загальному - це не теперішня влада , а будь-яка , що була і є - робила и робить . В процесі ... На фіг нікому не треба щось , що вимагає капіталовкладень і складної роботи . Там же і працювати нікому небось толком ...
Взагалі-то, сам продаж заводу по ціні в 10разів нижчої за стартову - це не дуже добре. Але той факт, що про це говорять і навіть статтю пишуть - це, що не кажіть, ПЕРЕМОГА. При Януковичю були віджаті сотні заводів - знайдіть, хоча б один публічний матеріал про це, який публікувався в ті часи. А тут конкретні люди, конкретні фамілії, конкретне лобіювання. От тільки ніхто з цим нічого робити не буде - бо інших учасників не було. А чого не було? - Бо не пустили. Або недостатню інформаційну політику проводили.
Вопрос не совсем в цене. Если например продать компании из Южной Кореи - они круто развили свое судостроение, то даже пусть в 10 раз ниже рыночной. Но они хоть не порежут. А так... Думаю можно им, если бы только купили и дешевле отдать.