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Суднобудівний завод у Миколаєві
продали у 10 разів...

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:00

  locustsucol написав:Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника.
Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие.
Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".

От дуже прикольний коментар . Хоч за скількись продали майновий комплекс - величезну теритрію в цікавому місці, яку ніяк і ніхто не хотів спробувати хоч частково запустити в роботу "по спеціальності" . Там напевно дійсно - самого металу на більше грошей ... Хоч в загальному - це не теперішня влада , а будь-яка , що була і є - робила и робить . В процесі ... На фіг нікому не треба щось , що вимагає капіталовкладень і складної роботи . Там же і працювати нікому небось толком ...
Puente
 
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ruvex.
Респект.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:54

Взагалі-то, сам продаж заводу по ціні в 10разів нижчої за стартову - це не дуже добре. Але той факт, що про це говорять і навіть статтю пишуть - це, що не кажіть, ПЕРЕМОГА.
При Януковичю були віджаті сотні заводів - знайдіть, хоча б один публічний матеріал про це, який публікувався в ті часи.
А тут конкретні люди, конкретні фамілії, конкретне лобіювання. От тільки ніхто з цим нічого робити не буде - бо інших учасників не було. А чого не було? - Бо не пустили. Або недостатню інформаційну політику проводили.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:21

Вопрос не совсем в цене. Если например продать компании из Южной Кореи - они круто развили свое судостроение, то даже пусть в 10 раз ниже рыночной. Но они хоть не порежут. А так... Думаю можно им, если бы только купили и дешевле отдать. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:22

Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Ранее, 21 сентября судозавод был выставлен на открытые торги по стартовой цене 1,82 млрд грн - сумме признанных кредиторских требований.


Да, зраду раздули знатную.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:26

За инвестиции надо бороться. А так
владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны
те еще бизнесмены будут... Вот как Рошен в слепой траст передать, то можно! А у "слепого" на Целостный имущественный комплекс (ЦИК) Николаевского судостроительного завода (НСЗ) Океан сил не хватило? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:52

sequence Нет он попрощался и не ушел. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:57

http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... s-ukrayina
а именно: "У даному випадку торги будуть відбуватись вперше з пониженням ціни від 20% до 4% від номіналу."
Вот так, "покращення" делает людей миллионерами и уважаемыми людьми =) Просто выборы скоро- пытаются напоследок урвать как можно больше и как можно дешевле. Кстати, на тех торгах, в prozorro- 196 участников не смогли документы собрать за выделенное время, чтобы вы понимали что коррупция стала ещё сильнее.
tyson20072007
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