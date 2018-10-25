Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:56
Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
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