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Суднобудівний завод у Миколаєві
продали у 10 разів...

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:56

  Pegasmaster написав:кто-то ощущает разницу в управлении страной 5 лет назад и сейчас (только не по словам, а по делам)?

Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:48

Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

  Pegasmaster написав:так а что изменилось?

Не понял.. Это что за намёки?? Отрицаете достижения майдана и завоевания революции достоинства???
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