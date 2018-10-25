Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:56
Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
Додано: Сер 05 гру, 2018 06:48
Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:58
Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
Купил рачительный хозяин.
Цена металлолома+земли под предприятием. Эдак лет через пять, если не загоняют по судам конкуренты, ждем на месте завода какой-нибудь "Судностроитель-молл" в окружении котлованов под многоэтажки
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:04
Из таких случаев и складывается общая картина. 70 миллиардов долларов — цена неэффективного управления Украиной
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:20
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:29
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:42
Я з Кіровограда і там колись був класний завод "ЛАСКА", який випускав дуже смачне морозиво. Його віджали шляхом шантажу власника. Власник продавав все за копійки, аби нічого не дісталось "опозитним блокам". Зараз на тому ж місці завод "Laska" і випускають повне гівно.
Я мовчу про стандартну схему купівлі державних заводів за копійки. По Кіровограду таких було всі 100%. Найбільші з них "Червона Зірка"(колись випускали сіялки, автопричепи, пральні машини і при правильному управлінні, а таке було, розквітав - зараз там працює 1 чи 2 цехи, що виконують крупновузлову зборку), "Гідросила"(випускав пневмо та гідрообладнання для промислових машин - зараз там все реструктуйовано, але він сам загибався після розвалу СРСР), Мясокомбінат (розвалили пенси шляхом розкрадання всього).
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