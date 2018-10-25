Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Додано: Сер 05 гру, 2018 12:05

О чем вы говорите?) По всем телеканалам страны рассказывалось про рейдерство (где-то целые программы так назывались), "нечестную" приватизацию и тп с телестудиями с охами и вздохами, обвинением непричастных и награждением безучастных.А что сейчас, на этом конкретном примере?Статейка на финансах? На тв упомянули вскользь без какого-то осуждения и поехали дальше, попутно отметив версию что "В настоящее время завод ликвидируется и уничтожается в интересах России, при поддержке украинских судов. В преступную группу входят: ликвидатор Ирина Сербин, председатель комитета кредиторов завода Океан Волошин, организатор незаконного аукциона по продаже завода Океан Федоренко, который связан с так называемым замминистра обороны ЛНР Надаенко, а также два судьи Николаевского хозяйственного суда Давченко и Василяка" для чего видимо и стряпали сюжет.Особо пикантно всё это выглядит на фоне того что этот самый завод в свое время 3 года спустя вояжа Януковича забрали у прежнего владельца. Тоже без какого-то особого "публічний матеріала".. а нет, стоп! Говорилось.. но только о том что его владелец из бывшей ПР и так ему и надоВ общем я с вами согласен что всё изменилось. Только вектор мне кажется другой