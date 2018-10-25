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Суднобудівний завод у Миколаєві
продали у 10 разів...

Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:56

  Pegasmaster написав:кто-то ощущает разницу в управлении страной 5 лет назад и сейчас (только не по словам, а по делам)?

Согласно методики фиксированной суммы, стандарта определения бедности ООН, в $5/день на одного человека, результат указывает на то, что доходы 60% украинцев сейчас не превышают сумму в 5 долларов в день. Они находятся за чертой бедности.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:48

Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

  Pegasmaster написав:так а что изменилось?

Не понял.. Это что за намёки?? Отрицаете достижения майдана и завоевания революции достоинства???
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:58

Re: Суднобудівний завод у Миколаєві продали у 10 разів...

Купил рачительный хозяин.
Цена металлолома+земли под предприятием. Эдак лет через пять, если не загоняют по судам конкуренты, ждем на месте завода какой-нибудь "Судностроитель-молл" в окружении котлованов под многоэтажки
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:04

Из таких случаев и складывается общая картина. 70 миллиардов долларов — цена неэффективного управления Украиной https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/4/643265/
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:20

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:29

  Вкладчик1234 написав:Зображення


Зачем "аграрной сверхдержаве" судостроительный завод?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:42

  cisukr написав:
  jeugen написав:Взагалі-то, сам продаж заводу по ціні в 10разів нижчої за стартову - це не дуже добре. Але той факт, що про це говорять і навіть статтю пишуть - це, що не кажіть, ПЕРЕМОГА.
При Януковичю були віджаті сотні заводів - знайдіть, хоча б один публічний матеріал про це, який публікувався в ті часи.
А тут конкретні люди, конкретні фамілії, конкретне лобіювання. От тільки ніхто з цим нічого робити не буде - бо інших учасників не було. А чого не було? - Бо не пустили. Або недостатню інформаційну політику проводили.

"При Януковичю були віджаті сотні заводів" - это ложь. Сравните списки Форбс "200 богатейших людей Украины" за 2009 год (последний год перед Януковичем)и за 2013 год (последний год Януковича)-они практически не изменились. Кто-то подвинулся на 2-3 места вверх или вниз, и почти все разбогатели. А на этих 200 богатейших людей приходится 80-85% всей экономики Украины. В то, что при Януковиче отжали сотни ларьков и киосков - верю. Но это специфика малого бизнеса в любой стране. Тысячи бизнесов ежегодно создаются, тысячи бизнесов ежегодно разоряются, тысячи бизнесов ежегодно меняют собственника.

Я з Кіровограда і там колись був класний завод "ЛАСКА", який випускав дуже смачне морозиво. Його віджали шляхом шантажу власника. Власник продавав все за копійки, аби нічого не дісталось "опозитним блокам". Зараз на тому ж місці завод "Laska" і випускають повне гівно.
Я мовчу про стандартну схему купівлі державних заводів за копійки. По Кіровограду таких було всі 100%. Найбільші з них "Червона Зірка"(колись випускали сіялки, автопричепи, пральні машини і при правильному управлінні, а таке було, розквітав - зараз там працює 1 чи 2 цехи, що виконують крупновузлову зборку), "Гідросила"(випускав пневмо та гідрообладнання для промислових машин - зараз там все реструктуйовано, але він сам загибався після розвалу СРСР), Мясокомбінат (розвалили пенси шляхом розкрадання всього).
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:42

Офигеть нас грабанули!!! + пополнение безработных и потеря высококлассных специалистов .......
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:05

jeugen
О чем вы говорите?) По всем телеканалам страны рассказывалось про рейдерство (где-то целые программы так назывались), "нечестную" приватизацию и тп с телестудиями с охами и вздохами, обвинением непричастных и награждением безучастных.
А что сейчас, на этом конкретном примере?
Статейка на финансах? На тв упомянули вскользь без какого-то осуждения и поехали дальше, попутно отметив версию что "В настоящее время завод ликвидируется и уничтожается в интересах России, при поддержке украинских судов. В преступную группу входят: ликвидатор Ирина Сербин, председатель комитета кредиторов завода Океан Волошин, организатор незаконного аукциона по продаже завода Океан Федоренко, который связан с так называемым замминистра обороны ЛНР Надаенко, а также два судьи Николаевского хозяйственного суда Давченко и Василяка" для чего видимо и стряпали сюжет.
Особо пикантно всё это выглядит на фоне того что этот самый завод в свое время 3 года спустя вояжа Януковича забрали у прежнего владельца. Тоже без какого-то особого "публічний матеріала".. а нет, стоп! Говорилось.. но только о том что его владелец из бывшей ПР и так ему и надо :mrgreen:

В общем я с вами согласен что всё изменилось. Только вектор мне кажется другой
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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