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Как компенсировать
затраты на отопление

Как компенсировать затраты на отопление
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:08

Как компенсировать затраты на отопление

"Чем отапливать?" - серьезная тема для обсуждений вот уже много лет в Украине.
И много лет уже существуют индустрия майнинга. Совместить эти два экономических "явления" на пользу себе и людям.

В планах создать устройство конвектор-майнер с такими показателями:
а) Потреблять электроэнергии будет 500 Ватт/час, а соответственно и нагревать настолько помещение.
б) Приносить доход от 30 долл месяц.
в) Не шуметь и не выделятся с интерьера

Прошу присоединится к теме для обсуждения.
В следующих постах выложу интересные наработки и расчеты по окупаемости.
Будет интересно!
Hotmine
 
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