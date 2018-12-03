Как компенсировать затраты на отопление

"Чем отапливать?" - серьезная тема для обсуждений вот уже много лет в Украине.
И много лет уже существуют индустрия майнинга. Совместить эти два экономических "явления" на пользу себе и людям.
В планах создать устройство конвектор-майнер с такими показателями:
а) Потреблять электроэнергии будет 500 Ватт/час, а соответственно и нагревать настолько помещение.
б) Приносить доход от 30 долл месяц.
в) Не шуметь и не выделятся с интерьера
Прошу присоединится к теме для обсуждения.
В следующих постах выложу интересные наработки и расчеты по окупаемости.
Будет интересно!