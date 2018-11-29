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50% українців не готові брати
участь в управлінні своїм...

50% українців не готові брати участь в управлінні своїм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:31

50% українців не готові брати участь в управлінні своїм...

Пропонуємо до обговорення:
Половина українців не готові брати участь в управлінні своїм населеним пунктом, третина - готові, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Дивися повний текст 50% українців не готові брати участь в управлінні своїм населеним пунктом – опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:31

Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:35

  locustsucol написав:Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.


А чего тут обговаривать, как вырастить "человека "украинского" по аналогии с "человеком советским" в недавнем прошлом?
Ничего не выйдет. Активные, инициативные уезжают из этого болота, и выращивать материал становится не из кого.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:42

Re: 50% українців не готові брати участь в управлінні своїм.

  shapo написав:А чего тут обговаривать,
тут ОСББ создать то толком по стране не могут массово. Про какие города говорить... ради справедливости стоит заметить что местная власть неплохо так сует палки в колеса последнее время с ОСББ .. так кто же даст потерять "кормушку" в виде города)).
По факту "низы" не могут а "верхи" не хотят.
Джон
 
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