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50% українців не готові брати участь в управлінні своїм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Половина українців не готові брати участь в управлінні своїм населеним пунктом, третина - готові, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Дивися повний текст 50% українців не готові брати участь в управлінні своїм населеним пунктом – опитування
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R2
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:31
Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
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locustsucol
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:35
locustsucol написав:
Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
А чего тут обговаривать, как вырастить "человека "украинского" по аналогии с "человеком советским" в недавнем прошлом?
Ничего не выйдет. Активные, инициативные уезжают из этого болота, и выращивать материал становится не из кого.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:42
shapo написав:
А чего тут обговаривать,
тут ОСББ создать то толком по стране не могут массово. Про какие города говорить... ради справедливости стоит заметить что местная власть неплохо так сует палки в колеса последнее время с ОСББ .. так кто же даст потерять "кормушку" в виде города)).
По факту "низы" не могут а "верхи" не хотят.
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Джон
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