50% українців не готові брати участь в управлінні своїм...
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Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
locustsucol написав:Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
А чего тут обговаривать, как вырастить "человека "украинского" по аналогии с "человеком советским" в недавнем прошлом? Ничего не выйдет. Активные, инициативные уезжают из этого болота, и выращивать материал становится не из кого.
тут ОСББ создать то толком по стране не могут массово. Про какие города говорить... ради справедливости стоит заметить что местная власть неплохо так сует палки в колеса последнее время с ОСББ .. так кто же даст потерять "кормушку" в виде города)). По факту "низы" не могут а "верхи" не хотят.
locustsucol написав:Вот такая новость должна біть в топе, и обговариваемой как номер 1. Именно єта проблема - самая опасная для Украины, и общество должно обговаривать это, чтобы изменить ситуацию, начать бороться с пропагшандируемой зрадофилией и нежеланием замечать, что государство изменилось, и нужно начать что-то делать самим, как в цивилизации, чтобы уничтожать коррупцию и снова не скатиться в автократию и диктатуру.
А чего тут обговаривать, как вырастить "человека "украинского" по аналогии с "человеком советским" в недавнем прошлом? Ничего не выйдет. Активные, инициативные уезжают из этого болота, и выращивать материал становится не из кого.
Теперь понятно что произошло с фананс, и почему нет реакции на то, что происходит в каментах под его новостями. Уносите покойника. Сравните инфу по линку под новостью "по материалам" и сравните с тем что написал finance.ua про событие. Больше сюда нет смысла заходить. Новости перекручиваются под зрадофилию, его поднимают в топ бессмысленгные улюлюкания ботов, чтобы новость появилась в "чаще обговариваемых", пропагандируя необоснованное "все пропало".