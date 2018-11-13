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В Україні розпочато банкрутство
найбільшого виробника...

В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:41

В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Київської області порушив справу про банкрутство найбільшого в Україні виробника автомобільних шин - компанії Росава - за заявою глави ліквідаційної комісії, яка виявила 20,5 млрд грн кредиторської заборгованості.

Дивися повний текст В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника автомобільних шин.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:41

Пол года или год назад это предприятие считали гордостью Украины и чуть ли не передовой предприятие в Европе (если верить украинским новостям)
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:56

  link654 написав:Пол года или год назад это предприятие считали гордостью Украины и чуть ли не передовой предприятие в Европе (если верить украинским новостям)

Слышал слух, что завод работает, просто переоформили на другое юр. лицо.
Традиционная схема по выводу денег и кидалову кредиторов на территории бывшего СНГ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:35

20 ярдов..... что то уж очень много
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:53

Як це розуміти " Збиток суспільства становить 16,8 млрд грн"
avtovas10
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:12

  avtovas10 написав:Як це розуміти " Збиток суспільства становить 16,8 млрд грн"


Понимать так, что слово "общество" можно перевести на мову по-разному. В данном случае гугл-переводчик не угадал :)
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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