В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...

Pegasmaster написав:
погуглите. схемное банкротство. работает как и раньше.Как ликвидация компании соотносится с инвестициями и ростом производства? Одна из версий, объясняющих проведение реструктуризации, - многомиллионные долги завода. Ликвидация юрлица позволит ему не платить по накопившимся обязательствам и продолжить работу "очищенного" завода уже в рамка новой структуры, опасается крупный кредитор компании - Фонд гарантирования вкладов физлиц.
А генпрокурор Луценко знает о таком масштабном кидке?
Или это в порядке вещей кинуть пересичных на сотни миллионов гривен и спокойно работать дальше под другой вывеской?
А потом все удивляются почему инвестиции в страну не идут.
Вряд ли такое возможно без властной крыши, потом не понимают отчего у них рейтинги мизерные.
В ряде цивилизованных стран за такое явно фиктивное банкротство можно и на много десятков лет за решетку улететь.