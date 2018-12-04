В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...
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sena_2008atp написав:Розікрали і розвалили все що можна було вкрасти і навіть більше.Такої руйнаціїї не було з 1990р.
погуглите. схемное банкротство. работает как и раньше.
Как ликвидация компании соотносится с инвестициями и ростом производства? Одна из версий, объясняющих проведение реструктуризации, - многомиллионные долги завода. Ликвидация юрлица позволит ему не платить по накопившимся обязательствам и продолжить работу "очищенного" завода уже в рамка новой структуры, опасается крупный кредитор компании - Фонд гарантирования вкладов физлиц.
А генпрокурор Луценко знает о таком масштабном кидке? Или это в порядке вещей кинуть пересичных на сотни миллионов гривен и спокойно работать дальше под другой вывеской? А потом все удивляются почему инвестиции в страну не идут. Вряд ли такое возможно без властной крыши, потом не понимают отчего у них рейтинги мизерные. В ряде цивилизованных стран за такое явно фиктивное банкротство можно и на много десятков лет за решетку улететь.
sena_2008atp написав:Розікрали і розвалили все що можна було вкрасти і навіть більше.Такої руйнаціїї не було з 1990р.
То все фигня. Подумаешь, Росава какая-то, чи не завод. Зато на западной открыли два цеха по вязке автомобильных жгутов! Два! Вместо какого–то одного заводика.. Так что все нормально, шаг назад– два шага вперёд, бурный рост и стремительное развитие страны налицо!
ПУЛ НА ПОНАД 6,5 МЛРД ГРН З ЗАСТАВНИХ АКТИВІВ НБУ ВИСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТОВ «ДЕБТЕКС УКРАЇНА» ... У даному випадку торги будуть відбуватись вперше з пониженням ціни від 20% до 4% від номіналу.