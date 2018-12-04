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В Україні розпочато банкрутство
найбільшого виробника...

В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:59

  Pegasmaster написав:
  sena_2008atp написав:Розікрали і розвалили все що можна було вкрасти і навіть більше.Такої руйнаціїї не було з 1990р.

погуглите. схемное банкротство. работает как и раньше.
Как ликвидация компании соотносится с инвестициями и ростом производства? Одна из версий, объясняющих проведение реструктуризации, - многомиллионные долги завода. Ликвидация юрлица позволит ему не платить по накопившимся обязательствам и продолжить работу "очищенного" завода уже в рамка новой структуры, опасается крупный кредитор компании - Фонд гарантирования вкладов физлиц.


А генпрокурор Луценко знает о таком масштабном кидке?
Или это в порядке вещей кинуть пересичных на сотни миллионов гривен и спокойно работать дальше под другой вывеской?
А потом все удивляются почему инвестиции в страну не идут.
Вряд ли такое возможно без властной крыши, потом не понимают отчего у них рейтинги мизерные.
В ряде цивилизованных стран за такое явно фиктивное банкротство можно и на много десятков лет за решетку улететь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:35

Re: В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...

  sena_2008atp написав:Розікрали і розвалили все що можна було вкрасти і навіть більше.Такої руйнаціїї не було з 1990р.


То все фигня. Подумаешь, Росава какая-то, чи не завод. Зато на западной открыли два цеха по вязке автомобильных жгутов! Два! Вместо какого–то одного заводика.. Так что все нормально, шаг назад– два шага вперёд, бурный рост и стремительное развитие страны налицо!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:03

freeze
Взагалі-то, трохи не зрозуміло, як це підприємство оттримало кредит на суму, яка в 7 разів перевищує ліквідаційну вартість.
Тут точно щось не те. І Луценко, скоріш за все в долі.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:03

Сейчас гоняются за Берёзкиным и компанией, при следующих керманичах может начнут за Жевагой гонятся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:21

прокуроры в доле с ворами. мы всем обществом их содержим.
egor_pomidorof
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:53

Re: В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника...

  Ratatui написав:Сейчас гоняются за Берёзкиным и компанией, при следующих керманичах может начнут за Жевагой гонятся.

От в чому плюси виборів. Кожна сила розкриває мінуси опонентів. Але, чомусь за цих опонентів, все-одно, йдуть голосувати.
Який бездумний брєд виходить.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:01

Фирмопад .......
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:17

Подумаешь невидаль, ну продадут за 200 миллионов. Опыт в этом деле есть:
Судостроительный завод в Николаеве продали в 10 раз дешевле стартовой цены

https://news.finance.ua/ru/news/-/43977 ... ovoj-tseny
ПУЛ НА ПОНАД 6,5 МЛРД ГРН З ЗАСТАВНИХ АКТИВІВ НБУ ВИСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТОВ «ДЕБТЕКС УКРАЇНА»
...
У даному випадку торги будуть відбуватись вперше з пониженням ціни від 20% до 4% від номіналу.
http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... s-ukrayina
(за ссылку спасибо tyson20072007)
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