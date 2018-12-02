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Україна стала регіональним лідером за темпами зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
На попередньому тижні Україна стала лідером темпів зростання цін на яблуко, що виявилося великою несподіванкою для учасників ринку. До цього яблуко в Україні майже не дорожчало, а тут, за тиждень, оптова ціна виросла відразу на 9%.
Дивися повний текст Україна стала регіональним лідером за темпами зростання цін на яблука
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:51
Опять впереди планеты всей.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:40
Когда яблоки в рознице по 7грн., Хочется спросить сколько заплатили тем, кто из собирал
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Moimir
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:28
Moimir написав:
Когда яблоки в рознице по 7грн., Хочется спросить сколько заплатили тем, кто из собирал
Жінка в п'ятницю купила в магазині по 4 грн. Шарлотка до понеділка не дожила...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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