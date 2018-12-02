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Україна стала регіональним
лідером за темпами зростання...

Україна стала регіональним лідером за темпами зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:51

Україна стала регіональним лідером за темпами зростання...

Пропонуємо до обговорення:
На попередньому тижні Україна стала лідером темпів зростання цін на яблуко, що виявилося великою несподіванкою для учасників ринку. До цього яблуко в Україні майже не дорожчало, а тут, за тиждень, оптова ціна виросла відразу на 9%.

Дивися повний текст Україна стала регіональним лідером за темпами зростання цін на яблука.
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Опять впереди планеты всей.
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Когда яблоки в рознице по 7грн., Хочется спросить сколько заплатили тем, кто из собирал
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:28

  Moimir написав:Когда яблоки в рознице по 7грн., Хочется спросить сколько заплатили тем, кто из собирал

Жінка в п'ятницю купила в магазині по 4 грн. Шарлотка до понеділка не дожила...
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:52

  Moimir написав:Когда яблоки в рознице по 7грн., Хочется спросить сколько заплатили тем, кто из собирал

Под Киевом в Новосёлках яблоки остались зимовать на деревьях, убирать не было смысла - на оптовых рынках цена 5грн\кг (октябрь,ноябрь).
warlamp
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