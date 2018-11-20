Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський написав на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки рахунків за газ.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 15:07
В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки рахунків за газ.
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:13
Re: В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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