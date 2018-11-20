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В Укрпошті попередили про
можливе припинення доставки...

В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:07

В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський написав на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки рахунків за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:07

В Укрпошті пора вже змінити все керівництво.
tapack0wal
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:13

Re: В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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