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Справа Приватбанку: Коломойський
і Боголюбов винні вже 3...

Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:01

Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба банку.

Дивися повний текст Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3 мільярди доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:01

Так хотели наказать беню, так упорно делали вид, что хотели, что всю пятку ему исчухали.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:07

  Grisha1 написав:Так хотели наказать беню, так упорно делали вид, что хотели, что всю пятку ему исчухали.

Судя по интервью Кошкиной это Коломойський подаёт во многие суды за отжатие Привата. И активы его не арестованы, а заморожены
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:54

Приватбанк преждевременно раскатал губы - Высокий Суд Лондона признал иск чрезмерным, и обязал Приватбанк возместить 4 млн Фунтов судебных издержек Коломойскому и Боголюбову.
https://strana.ua/news/174810-vysokij-s ... skoho.html
https://strana.ua/news/174837-ihor-kolo ... larov.html
warlamp
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