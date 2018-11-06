Про це повідомляє прес-служба банку.
Дивися повний текст Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3 мільярди доларів.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:01
Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3...
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Дивися повний текст Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3 мільярди доларів.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:01
Так хотели наказать беню, так упорно делали вид, что хотели, что всю пятку ему исчухали.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:07
Судя по интервью Кошкиной это Коломойський подаёт во многие суды за отжатие Привата. И активы его не арестованы, а заморожены
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:54
Приватбанк преждевременно раскатал губы - Высокий Суд Лондона признал иск чрезмерным, и обязал Приватбанк возместить 4 млн Фунтов судебных издержек Коломойскому и Боголюбову.
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