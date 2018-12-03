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"Укрсоцбанк" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, згідно з повідомленням "Укрсоцбанку", всі зазначені НБУ випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно ще задовго до перевірки регулятора, і в більшості з них банк відмовив клієнтам в обслуговуванні.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:32
Ещё один на выход? Обнал - это плохо. Неужели не понятно?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:39
Цікаво - а нічого , що за пару місяців і банкоматів Укрсоцбанку ніде не буде - тільки Альфабанк ? Ну і решту всякого-різного ... Щось не розумію - це на Альфу фактично наїзд ?
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