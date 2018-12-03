RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрсоцбанк" оскаржить у
суді рішення НБУ про штраф

"Укрсоцбанк" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:32

"Укрсоцбанк" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, згідно з повідомленням "Укрсоцбанку", всі зазначені НБУ випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно ще задовго до перевірки регулятора, і в більшості з них банк відмовив клієнтам в обслуговуванні.

Дивися повний текст \"Укрсоцбанк\" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:32

Ещё один на выход? Обнал - это плохо. Неужели не понятно?
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:39

Re:

Цікаво - а нічого , що за пару місяців і банкоматів Укрсоцбанку ніде не буде - тільки Альфабанк ? Ну і решту всякого-різного ... Щось не розумію - це на Альфу фактично наїзд ?
Puente
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
R2 » Вів 04 гру, 2018 09:56
9 269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 17:29
AlifeSoft
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн
R2 » Пон 03 гру, 2018 13:58
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 13:58
Molchyn
Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 14:19
2 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 17:39
ребе Нок

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64434)
04.12.2018 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.