Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому керівникові Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.
Дивися повний текст Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:34
Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:34
Треба мати в товаришах прем'єра,щоб так себе почувати,або як найменше народитися у Вінниці.
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