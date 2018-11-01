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Суд відпустив колишнього
керівника ДФС Продана на поруки

Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:34

Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки

Пропонуємо до обговорення:
Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому керівникові Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Дивися повний текст Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:34

Треба мати в товаришах прем'єра,щоб так себе почувати,або як найменше народитися у Вінниці.
sena_2008atp
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