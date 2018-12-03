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"Укрзалізниця" пояснила
технічну несправність у потязі...

"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35

"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє у Facebook.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" пояснила технічну несправність у потязі Kyiv Boryspil Express.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35

Написали бы просто - поезд устал. А то им погода не та. Смешно читать.
Плохому поезду и колёса мешают!
Omega
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