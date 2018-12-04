Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє у Facebook.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" пояснила технічну несправність у потязі Kyiv Boryspil Express.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35
"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" пояснила технічну несправність у потязі Kyiv Boryspil Express.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35
Написали бы просто - поезд устал. А то им погода не та. Смешно читать.
Плохому поезду и колёса мешают!
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:02
Погода мешает поездам ездить по рельсам. Самолетам летать погода не мешает.
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