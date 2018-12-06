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"Укрзалізниця" пояснила
технічну несправність у потязі...

"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35

"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє у Facebook.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" пояснила технічну несправність у потязі Kyiv Boryspil Express.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35

Написали бы просто - поезд устал. А то им погода не та. Смешно читать.
Плохому поезду и колёса мешают!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49

Тепер і тут Хьюндаї їздять? Вибачте - стоять.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:02

«Непогода подвергает испытаниям всех транспортников... О сложившейся ситуации были оперативно оповещены соответствующие службы аэропорта «Борисполь», чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде», – говорится в сообщении.

Погода мешает поездам ездить по рельсам. Самолетам летать погода не мешает.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:59

Поїзди розроблені для музею)
gerasimenko_oleg
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:29

новым поездам оказалось по 10 и более лет и они уже набегали по просторам Украины по миллиону и более километров... :(
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:55

Re: стыд и позор

Третий снег - третья поломка
https://news.finance.ua/ru/news/-/44013 ... dely-kieva
sal
 
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