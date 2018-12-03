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Україна припинила розслідування
щодо імпорту авто з...

Україна припинила розслідування щодо імпорту авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45

Україна припинила розслідування щодо імпорту авто з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Дивися повний текст Україна припинила розслідування щодо імпорту авто з Узбекистану.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45

Отакои. Анастозащо с сахаром не понравилось да?
vitali_kalinin
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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