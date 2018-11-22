RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
SpaceX запустила на орбіту
відразу 64 супутника,...

SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:30

SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85964
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:30

Так уже засрали ету орбиту что просто жуть.Скоро очень скоро уже нчнет все от тудова сваливатся к чертям собачим
valentina806400
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
SpaceX перенесла запуск Falcon 9
R2 » Вів 04 гру, 2018 01:23
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 01:23
Sommer
Конкурент SpaceX показав свою ракету
R2 » Суб 01 гру, 2018 12:07
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 12:07
EKO
Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після...
R2 » Чет 22 лис, 2018 17:20
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 17:20
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10785)
04.12.2018 20:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.