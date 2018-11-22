Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:30
SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди (відео).
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:30
Так уже засрали ету орбиту что просто жуть.Скоро очень скоро уже нчнет все от тудова сваливатся к чертям собачим
|