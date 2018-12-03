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Німеччина не зупинить "Північний потік – 2" заради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:18
Пропонуємо до обговорення:
Навіть з урахуванням зовнішньополітичних чинників, що грають не на користь Росії в зв'язку з Азовською кризою, призупинити запуск російського газопроводу в обхід України "Північний потік - 2" зараз не вийде.
Дивися повний текст Німеччина не зупинить \"Північний потік – 2\" заради України – експерт
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:18
Интересно, когда к подобным «экспертам» придёт понимание того, что в мире нет и не будет ни одной страны, которая бы поставила интересы Украины выше своих собственных? Для Германии: «Германия – прежде всего», для Франции: «Франция – прежде всего», для США: «США – прежде всего» и т.д. И это абсолютно нормально. Пора бы уже это понять.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:26
Откуда таких тупых экспертов берут, пару лет назад нам тут все жужжали, что Трамп ставленник Путина, теперь через цепочку связали тетушку Меркель с Гитлером.
Будем надеяться, что секретари Меркель не положат ей в обзор прессы эту статейку.
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