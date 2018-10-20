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США припинять субсидування
електромобілів і ВДЕ в...

США припинять субсидування електромобілів і ВДЕ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:21

США припинять субсидування електромобілів і ВДЕ в...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається відмовитися від державної підтримки електромобілів і програм у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), заявив економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу.

Дивися повний текст США припинять субсидування електромобілів і ВДЕ в 2020-2021 рр..
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жду порохоботов с воплями, что субсидии - зло
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