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Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:22
Пропонуємо до обговорення:
Цей проект закону має на меті регулювати посилення захисту осіб з інвалідністю.
Дивися повний текст Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за важливий закон
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:22
Боюсь инвалиду даже на комнату в хрущевке не наскрести.
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p_a_l