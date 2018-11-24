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Нові будинки тільки з пандусами:
Рада проголосувала за...

Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:22

Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за...

Пропонуємо до обговорення:
Цей проект закону має на меті регулювати посилення захисту осіб з інвалідністю.

Дивися повний текст Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за важливий закон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:22

Боюсь инвалиду даже на комнату в хрущевке не наскрести.
Juna
 
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