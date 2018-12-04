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В Україні 54% імпортного
одягу становить секонд-хенд

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:17

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини всього імпортованого товару легкої промисловості в Україні в 2017 році становить секонд-хенд.

Дивися повний текст В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:17

Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.
alex34124
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alex34124
Це свідчить про моноползм та жадібність торгівців. Попри досить пристойні за українськими мірками доходи ми радо користуємося секонд-хендом. Чому я маю платити за повсякденну сорочку 800 грн. якщо можу придбати такої само якості, з етикеткою, на вагу по 250грн/кг і обійдеться вона мені у 60-70 грн?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:03

Какие то формальдегиды вынырнули в конце статьи....вы перед публикацией читаете, что написали?
alex_dvornichenko
 
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  alex34124 написав:Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.

Це свідчить про розмитнення нової продукції як секондхенду.
Всім процвітання!
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