Більше половини всього імпортованого товару легкої промисловості в Україні в 2017 році становить секонд-хенд.
Дивися повний текст В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 06:17
В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд.
Додано: Сер 05 гру, 2018 06:17
Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:18
alex34124
Це свідчить про моноползм та жадібність торгівців. Попри досить пристойні за українськими мірками доходи ми радо користуємося секонд-хендом. Чому я маю платити за повсякденну сорочку 800 грн. якщо можу придбати такої само якості, з етикеткою, на вагу по 250грн/кг і обійдеться вона мені у 60-70 грн?
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:03
Какие то формальдегиды вынырнули в конце статьи....вы перед публикацией читаете, что написали?
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:22
Це свідчить про розмитнення нової продукції як секондхенду.
Всім процвітання!
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