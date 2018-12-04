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В Україні 54% імпортного
одягу становить секонд-хенд

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 06:17

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини всього імпортованого товару легкої промисловості в Україні в 2017 році становить секонд-хенд.

Дивися повний текст В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд.
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Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.
alex34124
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alex34124
Це свідчить про моноползм та жадібність торгівців. Попри досить пристойні за українськими мірками доходи ми радо користуємося секонд-хендом. Чому я маю платити за повсякденну сорочку 800 грн. якщо можу придбати такої само якості, з етикеткою, на вагу по 250грн/кг і обійдеться вона мені у 60-70 грн?
andriyzhagun
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Какие то формальдегиды вынырнули в конце статьи....вы перед публикацией читаете, что написали?
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Контрабанда
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:22

  alex34124 написав:Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.

Це свідчить про розмитнення нової продукції як секондхенду.
Всім процвітання!
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Первый
да, это тема в нашей некоррумпированной таможне. Также шмотки идут как благотворительность - это ваще джекпот, без любых налогов. Но тут знакомства нужны очень правильные
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:46

Re: В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Первый написав:
  alex34124 написав:Это говорит о тотальном обнищании основной массы населения. В России при алкаше и американской подстилке Ельцине 20 лет назад так же было.

Це свідчить про розмитнення нової продукції як секондхенду.
Без хорошей провластной крыши, которая получает долю малую, такие схемы нереальны, как и паутина космолотов, как и много чего другого.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49

Удивляться нечему:
1. Ликвидирована самая мощная лёгкая промышленность.(не приватизирована работающими в ней специалистами, не перестроены технологии, модельный ряд, .....)
2. "Вышиванки" - из... Китая по 100$ - когда увидел офигел!(За то самые доступные)
3. Когда разграблено откровенно всё, а работают только вьетнамцы на Барабашова и 7м километре, то что Вы хотите?
4. Кликуши воровские стонут - конкурируйте с Бангладеш.(это нужно быть наркоманом для такого)

.....................................................................................

- Одним словом "Африка", только в ней холодно.

Приходилось бывать у Украинцев в Азии - там они являются законодателями мод, производителями качественной одежды, ...- уважаемыми Людьми.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 гру, 2018 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:50

alex34124
при алкаше и американской подстилке Ельцине
Зря Вы так. Он же вам солнцеликого поставил! Где бы Вы сейчас были? А вдруг демократ вщивый (и еще одна американская подстилка) стал президентом? Хана стране, а так снова стали супердержавой! :mrgreen:
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