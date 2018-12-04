В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49

Удивляться нечему:

1. Ликвидирована самая мощная лёгкая промышленность.(не приватизирована работающими в ней специалистами, не перестроены технологии, модельный ряд, .....)

2. "Вышиванки" - из... Китая по 100$ - когда увидел офигел!(За то самые доступные)

3. Когда разграблено откровенно всё, а работают только вьетнамцы на Барабашова и 7м километре, то что Вы хотите?

4. Кликуши воровские стонут - конкурируйте с Бангладеш.(это нужно быть наркоманом для такого)



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- Одним словом "Африка", только в ней холодно.



Приходилось бывать у Украинцев в Азии - там они являются законодателями мод, производителями качественной одежды, ...- уважаемыми Людьми.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 гру, 2018 10:52, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.