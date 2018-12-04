В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Что там только не накапливается! А у бедных (нищих) людей все с питанием, эколигией (и не только у бедных) и др... отлично. Что секонд их неокрепшие организмы добъет?это обработка… она накапливается в нашем организме
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:54
Что там только не накапливается! А у бедных (нищих) людей все с питанием, эколигией (и не только у бедных) и др... отлично. Что секонд их неокрепшие организмы добъет?
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:57
Kudrjavuy
. Да, но не только одна она. Нет политики поддержки отечественного производства.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03
Ось цікава у нас влада виходить.
Всі ми знаємо про ці корумповані схеми - а виконавча не знає.
Всі ми знаємо про тиск на підприємців - а законодавча не знає.
Всі ми знаємо, що українці готові платити кошти, аби отримати громадянство ЄС - а влада ругає зрадофілів з Угорщини.
Це не камінь в город діючої влади (хоча зважаючи на їх передвиборчі лозунги - це їх надгробна плита) - так було ще з часів СРСР. Коли люди, хто міг, той і тікав з країни або мутив.
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