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В Україні 54% імпортного
одягу становить секонд-хенд

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:54

это обработка… она накапливается в нашем организме
Что там только не накапливается! А у бедных (нищих) людей все с питанием, эколигией (и не только у бедных) и др... отлично. Что секонд их неокрепшие организмы добъет? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:57

Kudrjavuy
Ликвидирована самая мощная лёгкая промышленность
. Да, но не только одна она. Нет политики поддержки отечественного производства.
Molchyn
 
Повідомлень: 447
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03

Ось цікава у нас влада виходить.
Всі ми знаємо про ці корумповані схеми - а виконавча не знає.
Всі ми знаємо про тиск на підприємців - а законодавча не знає.
Всі ми знаємо, що українці готові платити кошти, аби отримати громадянство ЄС - а влада ругає зрадофілів з Угорщини.
Це не камінь в город діючої влади (хоча зважаючи на їх передвиборчі лозунги - це їх надгробна плита) - так було ще з часів СРСР. Коли люди, хто міг, той і тікав з країни або мутив.
jeugen
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