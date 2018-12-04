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В Україні 54% імпортного
одягу становить секонд-хенд

В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:57

Kudrjavuy
Ликвидирована самая мощная лёгкая промышленность
. Да, но не только одна она. Нет политики поддержки отечественного производства.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03

Ось цікава у нас влада виходить.
Всі ми знаємо про ці корумповані схеми - а виконавча не знає.
Всі ми знаємо про тиск на підприємців - а законодавча не знає.
Всі ми знаємо, що українці готові платити кошти, аби отримати громадянство ЄС - а влада ругає зрадофілів з Угорщини.
Це не камінь в город діючої влади (хоча зважаючи на їх передвиборчі лозунги - це їх надгробна плита) - так було ще з часів СРСР. Коли люди, хто міг, той і тікав з країни або мутив.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:05

Re: В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Вот реальный показатель средних зарплат и покращень в Украине.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:06

  andriyzhagun написав:alex34124
Це свідчить про моноползм та жадібність торгівців. Попри досить пристойні за українськими мірками доходи ми радо користуємося секонд-хендом. Чому я маю платити за повсякденну сорочку 800 грн. якщо можу придбати такої само якості, з етикеткою, на вагу по 250грн/кг і обійдеться вона мені у 60-70 грн?

Палитесь господин сладкоежка, палитесь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:10

  Molchyn написав:Kudrjavuy
Ликвидирована самая мощная лёгкая промышленность
. Да, но не только одна она. Нет политики поддержки отечественного производства.

Не городите глупость!
Это больше, чем "выгодный бизнес".
Вы секонд покупаете по цене новых вещей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:20

Re: В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Заказал жене ботинки через сайт из Польши. У нас в магазине 3800 грн(аренда помещения складов продавцам и все дела). Из Польши подождать неделю и 2200 грн.
Фиг его знает, платит ли сайт из Польши налоги или нет. Но также не знаешь платит ли налоги наш продавец с магазином и складами.
И непонятно кто зажрался. Продавец или арендодатель магазинов и складов?
Я как побывавший в шкуре арендатора знаю, что аренда помещения во много раз перебивает по стоимости налоги. По бумагам пишут одно, а реально арендодателю в руки дают суммы гораздо больше в несколько раз. Так что гнать на зажравшихся продавцов не нужно. Есть зажравшиеся, а есть такие что дофига платить нужно для того чтобы хоть что то заработать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:32

p_a_l
Покупателя не грохочет, кто, где и с кем спит.
Факт есть, и остаётся.
Главное, что "правильно" потрошат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:26

  p_a_l написав:Заказал жене ботинки через сайт из Польши. У нас в магазине 3800 грн(аренда помещения складов продавцам и все дела). Из Польши подождать неделю и 2200 грн.
Фиг его знает, платит ли сайт из Польши налоги или нет. Но также не знаешь платит ли налоги наш продавец с магазином и складами.
И непонятно кто зажрался. Продавец или арендодатель магазинов и складов?
Я как побывавший в шкуре арендатора знаю, что аренда помещения во много раз перебивает по стоимости налоги. По бумагам пишут одно, а реально арендодателю в руки дают суммы гораздо больше в несколько раз. Так что гнать на зажравшихся продавцов не нужно. Есть зажравшиеся, а есть такие что дофига платить нужно для того чтобы хоть что то заработать.

У мене мати орендує місце на ринку. І можу сказати, що податки в порівнянні з арендою - мєлоч. Але не це є зло, яке змушує піднімати реалізаційну вартість товарів.
Основне зло - це не бажання торгашів розвиватись. Коли я мамі пропонував місце в теплому торговому центрів за порівняно схожі гроші - вона побоялася, що в ТЦ піднімуть плату, а ринка вже не буде. І все. Можливо тут досить великий ризик.
Але, коли я їй запропонував змінити постачальника товарів. І почати хоча б незначними партіями купувати більш якісний товар за трохи більші кошти. Пропозиція була десь рік назад - а вона і досі чекає, що я ще й товар їй підшукувати буду.
Розумію, що важко. Але я теж не відпочиваю.
jeugen
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